Cu ce se ocupa Andreea Liptak dupa ce si-a dat demisia de la Pro TV. A ajuns milionara in dolari

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe Andreea Liptak o cunoasteti de cand era prezenta stiri la Pro TV, insa nu multa lume stie ca intre timp a ajuns milionara in dolari. Tanara provine dintr-o familie foarte saraca, dar acest lucru nu a oprit-o sa ajunga sus. A intrat intr-o afacere piramidala cu produse cosmetice si situatia financiara i s-a schimbat radical. Fosta prezentatoare de la Pro TV Andreea Liptak si sotul ei, Razvan Spiridon, au parasit de cativa ani lumea televiziunii si s-au orientat spre o afacere cu cosmetice. Acum sunt milionari in dolari. "Provin dintr-o familie simpla: tata - ospatar inca de pe vremea lui Ceausescu, mama a fost muncitoare in trei schimburi la fabrica de conserve Refacerea din Arad. Azi, la 40 de ani, sunt fara bunici si fa ...