Cu ce se ocupa cu adevarat Loredana Chivu? Iubita lui None castiga mii de euro, lunar! Ce crezi ca face?

loredana chivu masina

Cel mai nou cuplu din showbiz-ul romanesc este si cel mai dezbatut subiect de discutie in cercurile mondene, dar si in randul fanilor emisiunii fenomen "Puterea Dragostei". Este vorba despre None, un burlac extrem de ravnit si Loredana Chivu, una dintre cele mai sexy vedete de pe plaiurile mioritice.

Desi Madalin None nu si-a gasit jumatatea in cadrul show-ului matrimonial la care a participat, el a castigat inimile a zeci de mii de telespectatoare. De departe insa, cea mai de pret cucerire este inima celebrei blonde Loredana Chivu. "Porumbeii" au fost surprinsi de paparazzi, recent, intr-un local de fite din Bucuresti si imaginile tandre cu protagonistii nostri vorbesc de la sine.

In club, fosta asistenta tv a aparut imbracata intr-o tinuta spectaculoasa. Salopeta mulata ii punea in valoare silueta perfecta, asa ca este lesne de inteles ca tanarul a fost captivat de frumusetea ei.

De atunci insa relatia este din ce in ce mai serioasa, iar asta nu ne mira. Astrologii sustin ca femeia Capricorn (n.r Loredana este nascuta pe 3 ianuarie) si barbatul Scorpion (n.r None este nascut pe 21 noiembrie) se potrivesc pe toate planurile.

Loredana Chivu castiga mii de euro, lunar! Blonda are o comunitate mare de prieteni pe facebook si instagram!

Dar nu viata amoroasa a divei este subiectul nostru de astazi. Foarte multi dintre dumneavoastra ne-au intrebat cu ce se ocupa exact Loredana Chivu si cum se intretine tanara.

Ei bine, n-ar trebui sa o plangem pe planturoasa blonda care gratie notorietatii si numarului mare de urmaritori de pe instagram si facebook ajunge sa primeasca intre 700 si 1000 de euro pentru o postare si un insta story de promovare a unui produs.

Mai mult decat atat, are contracte vechi cu saloane de infrumusetare si brand-uri de haine de unde primeste in jur de 2000 de euro, lunar. Si asta nu este tot! Iubita lui None danseaza in spectacolele unor manelisti celebri, onorariul ei fiind cuprins intre 400 si 1000 de euro in functie de durata show-ului si de tara in care are loc reprezentatia.

Acestea fiind zise, cu o usoara invidie va spunem ca, prin forte proprii, Loredana castiga, intr-o luna proasta, minimum 3000 de euro. In concluzie, fosta asistenta tv e fata descurcareata...

