Cu ce se ocupa ginerele securistului Gabriel Oprea. Injura oamenii pe retelele de socializare! - FOTO

Alexandru Marius Tudor, ginerele fostului vicepremier, securistul Gabriel Oprea, foloseste un limbaj suburban pe o retea de socializare. De pe pagina sa de "Alex Mog", ginerele "generalului de carton" Gabriel Oprea jigneste in mod repetat o persoana cu care pare a avea un conflict. In discutie intervine o lata persoana, cu care Alexandru Marius Tudor are un schimb de injurii. Un "general de carton" are datorii URIASE. Femeile i-au mancat banii lui Ilie Nastase Reamintim ca fiica securistului Gabriel Oprea, Ana Maria Oprea, dar si ginerele securistului, Alexandru Marius Tudor au ramas fara titlul de doctor,obtinut la Academia Nationala de Informatii „Mihai Vit ...