Cu ce se ocupa in prezent Wilmark, fostul jurat de la “Dansez pentru tine”, la sase ani distanta dupa ce a fost concediat de Pro TV

wilmark

Wilmark Rizzo Hernandez a devenit si mai cunoscut dupa ce a impartit aceeasi masa a juriului la “Dansez pentru tine”, show difuzat de Pro TV. In prezent, este professor de dans si presedinte al Asociatiei Romane de Dans.

Wilmark s-a nascut la 31 mai 1977 in Columbia, a absolvit „Colegio de los Andes’ la Escuela de Danza y Musica Latinoamericana din Bogota, iar in Romania a urmat studiile Universitatii de Petrol si Gaze din Ploiesti. Inginer de meserie, Wilmark a deschis prima discoteca latino-americana din Romania, Salsa You & Me’, si s-a facut remarcat prin stilul traditional de dans Salsa Mambo’.

In prezent, sustine cursuri de dans ca instructor de dans.

Dupa 13 sezoane, in care a facut parte din juriul „Dansez pentru tine”, Wilmark a fost dat afara chiar in prima zi a sezonului din 2013, “din cauza unor contracte semnate cu alte televiziuni”.

Dupa ce a plecat de la PRO TV, dansatorul s-a facut maestru de ceremonii si-a deschis propria scoala de dans, potrivit viva.ro.

El si sotia lui, Ioana, au doi baieti, Loukas (11 ani) si Joakin (7 ani).

