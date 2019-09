Cu ce se ocupa ''prezidentiabilul''Alexandru Cumpanasu? Afaceri cu o companie de stat condusa de nepoata unui fost sef al SRI - FACSMIL

alexandru cumpanasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, tanara ucisa la Caracal, care a anuntat recent ca vrea sa candideze la presedintia Romaniei si se afla de ceva timp intr-o intensa ofensiva mediatica, are in prezent calitatea de actionar in doua societati comerciale. Una dintre ele, la care Cumpanasu este asociat unic si administrator, face afaceri si cu o companie de stat condusa de nepoata unui fost sef al Serviciului Roman de Informatii (SRI). Alexandru Cumpanasu in varsta de 38 de ani este mai cunoscut in calitate de presedinte al ONG-ului "Asociatia pentru Implementarea Democratiei" (AID), infiintat in 2004 si cu venituri de peste 2,3 milioane lei anul trecut, despre ale carui contr ...