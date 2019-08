Cu cine joaca Simona Halep in aceasta seara

simona halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jucatoarea rusa Svetlana Kuznetova, locul 198 mondial, a invins-o pe croata Donna Vekic, locul 24 WTA, si o va intalni pe Simona Halep in optimi la turneul de la Toronto. Kuznetova s-a impus in meciul din turul doi, scor 7-6 (4), 6-3, dupa o ora si 46 de minute. Simona Halep este din nou în top la încasari! Suma uriasa castigata de romanca în ultimul an! SURPRIZA în clasament Halep si Kuznetova s-au mai intanit de sapte ori, romanca impunandu-se de patru ori. Cea mai recenta intalnire este din 2016, de la Montreal, cand Halep s-a impus in sferturi, scor 3-6, 6-1, 6-1. Meciul dintre Halep si Kuznetova va avea loc astazi, in jurul orei 21.00. Daca ti-a placut articol ...