Cu cine s-a intalnit Viorica Dancila s-a intalnit in SUA

Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut ieri o intrevedere cu David Harris, presedintele American Jewish Committee, in contextul vizitei de lucru pe care o efectueaza in SUA. In cadrul convorbirilor, prim-ministrul Viorica Dancila a evidentiat importanta pe care Parteneriatul Strategic cu Statele Unite o are pentru Romania, precum si atasamentul tarii noastre pentru parteneriatul cu statul Israel. Totodata, premierul a subliniat sustinerea ferma de catre Romania a unei relatii transatlantice robuste, ca premisa esentiala pentru asigurarea securitatii si prosperitatii comune. Viorica Dancila, fata in fata cu Emmanuel Macron! A stat la aceeasi masa cu Angela Merkel - FOTO Premierul Viorica Dancila a ...