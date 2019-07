Cu cine se iubeste Bianca Neagu, actrita din telenovela „Numai iubirea”

Bianca Neagu, actrita care i-a dat viata micutei Bianca in telenovela Numai iubirea, a ajuns la varsta de 22 de ani si s-a schimbat radical.

Bianca Neagu nu mai seamana cu pustoaica timida care ne-a cucerit inimile in telenovele, insa este la fel de frumoasa si de gratioasa ca odinioara. Cu toate astea, niste schimbari au aparut in viata sa. Bianca a renuntat la cariera de actrita si urmeaza cursurile Facultatii de Psihologie, iar de mai multi ani traieste o frumoasa poveste de iubire alaturi de pictorul Alin Croitoru, cei doi formand o pereche foarte frumoasa.

Bianca Neagu si Alin Croitoru nu locuiesc inca impreuna, insa au planuri de viitor si nu exclud casatoria: „Sunt la Facultatea de Psihologie. (…) Fac haine. Le desenez, imi fac tipare, le cos. (…) Am o relatie cu pictorul Alin Croitoru. Suntem de trei ani impreuna. Avem planuri serioase. Ne intelegem foarte bine, ne iubim mult si daca totul merge bine… de ce nu. – a povestit Bianca Neagu in urma cu mai mult timp, in cadrul unei emisiuni tv.

Bianca Neagu a jucat in mai multe telenovele, „Numai iubirea”, „Pacatele Evei”, „Mama dupa ora 5”, „Daria, iubirea mea” sau „Inima de tigan”, pe vremeea aceea avand aproximativ 8 ani.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.