Cu cine va juca Romania U21 in semifinale, in situatia in care ne vom clasa pe cel mai bun loc 2

Romania U21 si-a aflat adversara din semifinalele Campionatului European, in situatia in care tricolorii se vor califica in penultimul act de pe cel mai bun loc 2. Spania a castigat Grupa A si ar urma sa intalneasca echipa noastra. Ibericii au spulberat Polonia (5-0) si au terminat pe primul loc in Grupa A, cea care ne-a adus trei echipe la egalitate de puncte (6). In clasamentul in 3, fiecare echipa a avut cate 3 puncte, dar Spania a avut cel mai bun golaveraj. Victoria Romaniei cu Anglia, elogiata in presa internationala. „Jucatorii englezi au primit o lectie" Un alt aspect interesant este faptul ca Italia a terminat grupa pe locul 2, dupa succesul 3-1 cu Belgia si are acum un golaveraj ...