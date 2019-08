Cu cine va juca Simona Halep in turul al doilea al US Open

Simona Halep 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep s-a calificat in mansa secunda a US Open dupa trei ani si dupa ce a invins-o cu scorul de 6-3, 3-6, 6-2, pe americanca Nicole Gibbs, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser. In mansa a doua, Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, o va intalni pe americanca Taylor Townsend, locul 116 WTA, venita din calificari, a invins-o cu scorul de 3-6, 6-3, 6-2, pe Katerina Kozlova din Ucraina, locul 74 WTA. Serena William a invins-o pe Maria Sharapova si a intrat in turul 2 la US OPEN Cu Townsend, Halep a jucat de trei ori si a castigat de fiecare data in doua seturi, ultima oara la Miami, in acest an, in turul al doilea, scor 6-1, 6-3. In 2017, la Cincinnati, romanca a triumfat cu ...