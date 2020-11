Cu școlile inchise, Ministrul Educatiei taie panglici la gradinițe: 'E greu, dar iata ca se poate!'

Ministrul Educației, Monica Anisie, a inaugurat vineri o grădiniţă în comuna călărăşeană Dragalina.

"Se poate! La patru ani distanţă, după multe eforturi şi blocaje, după multă nepăsare, stagnare, astăzi pot spune că am avut parte de o zi magică. În 2016, atunci când eram secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, anunţam că am "adoptat" o grădiniţă la Dragalina. Atunci cunoşteam 25 de copii frumoşi şi luminoşi şi pe cele două doamne educatoare care îşi desfăşurau activitatea într-o clădire anexă a unui fost IAS (...) Am decis atunci să iniţiez procedurile pentru construcţia unui spaţiu adecvat, care să poată fi numit "grădiniţă", obţinând şi promisiunea autorităţilor locale pentru sprijin total.

Odată cu revenirea mea în minister, mi-am dorit să aflu deznodământul acelui proiect şi am aflat, cu tristeţe, că în toţi aceşti ani, tot ce s-a făcut a fost doar să se toarne o fundaţie... Astfel că, am accelerat lucrările, iar astăzi am avut şansa să-mi văd visul concretizat, chiar dacă şi după patru ani, astăzi am vizitat, în sfârşit, grădiniţa şi am revăzut oamenii dragi, oamenii pe care nu i-am dezămăgit. În rest, vă las pe dumneavoastră să vedeţi finalul fericit al acestei poveşti. Menţionez, pe această cale, că am alocat în acest an de mandat fonduri pentru construcţia a 33 de grădiniţe, dintre care, 24 sunt deja funcţionale. E dificil să descriu în cuvinte emoţia resimţită astăzi, dar un lucru ştiu sigur: voi continua! E greu, dar iată că se poate!, a transmis ministrul Educaţiei pe pagina sa de socializare.