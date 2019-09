Cu doar 48 de ore inainte de botezul micutei Thea Iris Selena, Gabriela Cristea si Tavi Clonda au ajuns la spital - FOTO

Gabriela Cristea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Gabriela Cristea si Tavi Clonda au tras o sperietura groaznica inainte de botezul micutei Thea Iris Selena. Surioara cea mare a micutei a ajuns pe mana medicilor. Pe 6 septembrie, fetita lor, Thea Iris Selena va fi cel mai rasfatat copil, atat de catre parintii lui, cat si de nasi, Madalin Ionescu si Cristina Siscanu. Micuta va fi crestinata, insa cu doar 48 de ore inainte de marele eveniment, parintii ei au tras o sperietura groaznica. Aflati in vacanta cu cateva zile inainte de botezul lui Iris, Victoria, fetita cea mare a cuplului, a inghitit apa din mare si a facut enterocolita. Iar, marti, micuta a ajuns pe mana medicilor. “A facut o enterocolita, am fost ieri cu ea la doamna doctor si e ok ...