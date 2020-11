Cu doi din trei romani analfabeti digital, statul viseaza sa scoata economia din Epoca de piatra

Vorbim de digitalizarea Romaniei, in conditiile in care 2 din 3 romani sunt analfabeti digital, adica nu au nici macar cunostinte de baza legate de folosirea unui calculator si a programelor de pe acesta. Mai mult, potrivit oficialilor Google Romania, IMM-urile noastre, nu sunt capabile sa fie prezente online desi au la indemana toate cunostintele necesare pentru a-si dezvolta in online afacerile.