Cu ea s-a iubit Florin Piersic in timpul casniciei cu Anna Szeles! Cat de frumoasa este Gabriela Werner

In tinerete, Florin Piersic a fost un mare cuceritor si a frant numeroase inimi. Indragitul actor a trait povesti de iubire demne de scenariul unui film de la Hollywood. Pe cat de bogat i-a fost palmaresul artistic, pe atat de mare a fost si cel sentimental.

Florin Piersic a fost insurat de trei ori, cu actritele Tatiana Iekel, Anna Szeles si Anna Torok, cea cu care este insurat si in prezent. Desi a avut trei sotii superbe, actorul a recunoscut ca a mai avut si alte relatii extraconjugale.

Cu ea s-a iubit Florin Piersic in timpul casniciei cu Anna Szeles!

Cea care i-a fost amanta timp de 9 ani este actrita Gabriela Werner. Ea a recunoscut ca s-a iubit cu Florin Piersic, in perioada cand era insurat cu Anna Szeles.

Gabriela Werner era cu 17 ani mai tanara decat el. Cei doi au devenit iubiti in 1974, dupa ce Florin Piersic se despartise de Tatiana, prima lui sotie. Amantlacul a tinut pana in 1983, perioada in care actorul a fost insurat cu Anna Szeles, cea de-a doua sotie.

”Relatia mea de dragoste cu Florin Piersic a durat din 1974, cand eram studenta la IATC, si pana in anul 1983, cand l-am cunoscut pe tatal copiilor mei, omul de afaceri Marcel Werner… am fost 9 ani impreuna si da, pot spune ca am fost impreuna foarte indragostiti unul de altul, fara sa fim intr-o relatie secreta, din contra pot spune, eram impreuna foarte pe fata, dar incercand sa nu lovim alte sentimente… dar viata bate filmul si am pornit pe un alt fagas, fara a ma casatori cu el, din pacate”, a marturisit fosta amanta a lui Florin Piersic.

Desi au fost impreuna timp de 9 ani, Gabriela a marturisit ca viata ei ar fi fost un calvar daca ramanea cu Florin Piersic.

”Daca ramaneam cu el, era vai de vietisoara mea…nu trebuie sa crezi in pomii fructiferi, ca ei impart fructele tuturor… Era un diavol frumos. Eu aveam 26 de ani, el 43. Astazi este la fel de chipes”, a mai spus actrita.

Gabriela Werner locuieste in prezent in Israel, unde si-a intemeiat o familie. Ea a pastrat relatii apropiate cu actorul, care o viziteaza de fiecare data cand ajunge in Tara Sfanta.

