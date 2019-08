Cu Egros Iasi te pregatesti cu premii pentru un an de nota 10 - FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 26 august – 29 septembrie 2019 Egros Shopping Iasi organizeaza o campanie promotionala de fidelizare a clientilor complexului. Toti vizitatorii care fac cumparaturi de minim 5 lei pe un singur bon fiscal, in cadrul Egros Shopping Iasi in perioada campaniei, pot castiga un voucher de cumparaturi pe ora, cu o valoare maxima de 150 lei TVA inclus. Atat castigatorul cat si voucherele oferite ca premiu, vor fi desemnate prin tragere la sorti, din ora in ora, de catre comisia de premiere aflata in cadrul complexului, fiecare participant putand fi desemnat o singura data castigator pe toata durata de desfasurare a campaniei. Vor fi oferite in total 265 de tichete valorice: 50 tichete valorice de 150 lei TVA inclus, 100 ...