Cu gandul la barbati, Brigitte Nastase si-a neglijat copiii 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Faptul ca le-a acordat mai multa atentie barbatilor din viata ei decat propriilor copii s-a intors impotriva lui Brigitte Nastase - sau, mai nou, Brigitte Pastrama. Fosta nevasta a lui Ilie Nastase are doi copii, Sara si Robert, de care nu e deloc apropiata. Mai ales baiatul s-a indepartat de ea. Asa arata o intalnire cu familia prin ochii lui Robert Sfat Brigitte, 42 de ani, nu a reusit sa-si construiasca o relatie apropiata cu copiii, mai ales cu baiatul pe care il are din mariajul cu Octavian Sfat si care deja a implinit 19 ani. Cel mai probabil, crede ea, acest lucru s-a intamplat din cauza faptului ca Robert n-a avut o figura paterna alaturi si a tot fost mutat din casa in casa si din familie in familie, de fiec ...