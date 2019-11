Cu jalba-n protap, pe tema retrocedarilor: Sechestru pus gresit pe un teren al Seaview Advertising. Explicatiile lui Barbu

DNA nu ar fi anunţat instanţa de anularea sechestrului

Acţionarii Seaview Advertising

Magistraţii Curţii Supreme a României, chemaţi de firma lui Ionuţ Barbu să îi facă dreptate. Procesul, deschis de data aceasta de, are legătură cudin Constanţa, caz soluţionat definitiv de judecătorii aceleiaşi instanţe, în urma căruia fostul primara fost condamnat la nouă ani de închisoare şi în care mii de metri pătraţi de terenuri au fost menţinute sub sechestru. Contactat telefonic, afaceristul constănţeanne-a declarat că procesul priveşte un teren de circa 2.000 de metri pătraţi, situat în Mamaia Nord, suprafaţă pe care DNA a pus sechestru din greşeală.Totodată, omul de afaceri a precizat căşi-a recunoscut greşeala privind sechestrul pe acest teren încă din anii 2006-2007 şi a anulat sechestrul, dar nu a comunicat măsura şi instanţei. Aşa se face că, prin sentinţa definitivă pronunţată de Înalta Curte în dosarul Retrocedărilor, firma s-a trezit din nou cu terenul sechestrat.Pe data de 26 noiembrie, pe rolul Secţiei penale aa fost înregistrată contestaţia la executare formulată de SC Seaview Advertising SRL. Prima înfăţişare în cauză a fost stabilită pentru data de 31 ianuarie 2020, laal instanţei supreme, a cărui componenţă nu a fost încă stabilită. Aşa cum am precizat, obiectul dosarului îl reprezintă contestaţia la executare formulată de Seaview Advertising, în temeiul articolului 598 din. Surse judiciare ne-a precizat că noul proces este în strânsă legătură cu dosarul Retrocedărilor din Constanţa, aspect confirmat de însuşi afaceristul Ionuţ Barbu, acţionarul majoritar şi, totodată, administratorul Seaview Advertising.Contactat telefonic, Sorin Ionuţ Barbu a precizat că, într-adevăr, contestaţia este formulată cu privire la sentinţa definitivă pronunţată de judecătoriiîn dosarul Retrocedărilor din Constanţa. „Mi-e greu să vă dau explicaţii exacte, pentru că nu sunt de specialitate şi avocatul meu se ocupă de acest caz, dar vă pot spune pe scurt ce am înţeles eu de la acesta: cândva, s-a făcut o greşeală şi s-a instituit un sechestru aiurea, asupra unui teren ce nu avea legătură. Noi am contestat la momentul respectiv sechestrul, DNA-ul şi-a dat seama că cifrele erau trecute greşit pentru identificarea terenului şi au anulat măsura sechestrului“, a explicat Ionuţ Barbu.Totodată, acţionarul majoritar al Seaview Advertising a confirmat faptul că măsura sechestrului fusese dispusă prin celebra ordonanţă nr. 29/P/2005 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aflată în strânsă legătură cu rechizitoriul prin care dosarul Retrocedărilor a fost trimis în instanţă.„Da, este vorba despre sechestrul instituit prina DNA, iar noi am obţinut încă din anii 2006-2007 anularea acestui sechestru. Numai că măsura anulării nu a fost comunicată şi mai departe, la instanţă. Este vorba despre o eroare făcută de DNA şi corectată de DNA, care a anulat sechestrul, dar a uitat să comunice mai departe, la instanţă. Astfel că Înalta Curte a menţinut, prin noua sentinţă, sechestrul cum era scris iniţial în ordonanţă, deşi în legătură cu terenul care ne priveşte pe noi măsura fusese anulată de DNA de multă vreme. Aşa că ne-am trezit din nou cu sechestru“, ne-a declarat Ionuţ Barbu. De asemenea, acesta a precizat faptul că „am adus la cunoştinţa instanţei aceste aspecte, dar ni s-a comunicat că trebuie să urmăm o procedură specială, separat, aşa că am făcut contestaţia la executare, prin avocat. Este vorba despre un teren de 2.000 mp, situat în zona Mamaia Nord“.Potrivit legislaţiei în vigoare, contestaţia la executare poate fi formulată în următoarele cazuri: când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă sau când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare. În plus, se mai poate utiliza această cale de atac şi când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare şi, respectiv, când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.Datele actuale ale Registrului Comerţului arată cădeţine 89,9936% din Seaview Advertising, restul acţiunilor revenindu-le lui(3,0049%) şi(7,0015%). Societatea se ocupă în principal cu activităţi ale agenţiilor de publicitate.În 2016, firma a avut un profit brut de 1.100.493 de lei, 18 angajaţi şi o cifră de afaceri netă de 4.219.801 de lei. În 2017, profitul brut a fost 1.374.208 lei, numărul angajaţilor s-a păstrat, iar cifra netă de afaceri a fost 4.690.605 lei. În 2018, societatea a avut un profit brut de 1.457.091 de lei, 19 salariaţi şi o cifră netă de afaceri de 5.088.879 de lei.

Modificări importante în Seaview Advertising, firmă controlată de Ionuţ Barbu, „regele panotajului“ din Constanţa

Dosarul Retrocedărilor din Constanţa Povestea terenului ajuns în stăpânirea familiei Mazăre!