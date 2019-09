Cu lacrimi in ochi, i-a spus bunicii ca a fost inselata! Batrana a luat-o cu ea si i-a aratat ceva care a lasat-o fara glas! Apoi bunica i-a spus sa faca si ea asta:

scrisoare bunica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara a mers la bunica ei si i-a povestit despre viata ei si ce greutati avea – sotul sau o inselase si era devastata. Nu stia cum sa treaca peste si voia sa renunte. Era obosita sa mai lupte, sa mai incerce. I se parea ca o data ce rezolva o problema, alta venea. Bunica a luat-o la bucatarie. A luat trei oale cu apa si le-a pus pe foc. In scurt timp, apa din oale a inceput sa fiarba. In prima oala a pus morcovi, in a doua oua si in a treia a pus cafea macinata. Le-a lasat sa fiarba fara sa scoata un cuvant. Cam in 20 de minute a oprit ochiurile la aragaz. A scos morcovii si i-a pus intr-un castron. A scos si ouale si le-a pus intr-o castron. Apoi a turnat cafeaua intr-un castron. Publicitate ...