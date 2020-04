Cu peste jumatate de milion de cazuri si 21.800 de morti, Trump vrea sa relaxeze masurile din 1 mai

Administratia presedintelui american Donald Trump are in vedere 1 mai ca data-tinta pentru relaxarea restrictiilor impuse in vederea limitarii epidemiei cu noul coronavirus in SUA, a declarat duminica seful Administratiei americane pentru alimente si medicamente (FDA), Stephen Hahn. Acesta a avertizat totusi ca este prea devreme sa se spuna daca va fi respectat acest target, transmite Reuters.