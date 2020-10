Cu psihologi in spitale! Un studiu britanic arata cat de rau le-a facut cadrelor medicale postura de eroi ai pandemiei

Un studiu cu privire la personalul din sănătate din Marea Britanie, din perioada mai-iulie 2020, arată că, după primul val, 47% dintre cadrele medicale sufereau de anxietate, 47 % sufereau de depresie, 22% se încadrau la sindrom post-traumatic, iar 58% aparțineau cel puțin uneia dintre categoriile de mai sus, arată un documentar BBC despre situația […] The post Cu psihologi în spitale! Un studiu britanic arată cât de rău le-a făcut cadrelor medicale postura de eroi ai pandemiei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.