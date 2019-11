Cu siguranta ai si tu aceasta planta acasa! Iata inca cel putin 7 intrebuintari ale ei!

Cu siguranta ai si tu aceasta planta acasa! Iata inca cel putin 7 intrebuintari neasteptate ale ei!

Crassula, „arborele de jad” sau „copacul banilor” este planta de camera care se gaseste in fiecare a doua casa din tara noastra.

De ce oare? Pentru ca e foarte frumoasa? Nu pare atat de convingator… cel mai propabil oamenii cred ca ea va aduce bogatie si belsug in casa.

Crassula este o floare binevenita in casa, indiferent daca crezi sau nu in efectele ei miraculoase in ceea ce priveste banii, pentru ca ea are si multe proprietati de vindecare.

Dar pana atunci trebuie sa stii ca planta respectiva are mai multe varietati, cea mai raspandita este cea pe care o crestem acasa si are cel putin cele 3 denumiri mentionate mai sus.

Atentie mare! Crassula contine o cantitate insemnata de arsenic (o pulbere toxica), de aceea nu trebuie sa exageram cu remediile preparate din aceasta.

Chiar si asa, „copacul banilor” imbogateste camera cu oxigen, umidifica aerul si te poate salva in multe cazuri.

1. Herpes pe buze. Este necesar sa storci sucul din cateva frunzulite si sa-l aplici pe herpes la fiecare 30 de minute. Sau poti sa imbibi cu el un bot de vata, pe care sa-l fixezi pe zona afectata cu ajutorul unui plasture.

2. Angina, amigdalita. Stoarce sucul din 10 frunzulite si amesteca-l cu 200 ml de apa. Clateste gatul de 3-5 ori pe zi.

3. Ulcer gastric si duodenal. Mananca dimineata, cu o ora inainte de dejun, 2 frunzulite de crassula, mestecandu-le foarte bine.

4. Pielonefrita, cistita. Piseaza 5 frunze de planta si toarna peste ele 200 ml de apa fierbinte. Lasa solutia sa stea o ora, strecoar-o si consuma cate o lingura de 3 ori pe zi cu 15 minute inainte de mancare.

5. Artrita, artroza. Aplica pe zonele afectate sucul din 12-15 frunzulite.

6. Hemoroizi. Fa o taietura pe frunzulita si aplic-o, vei simti efectul imediat.

7. Arsuri, vanatai, entorse, rani, taieturi, abscese. Marunteste cateva frunze si aplica cu ele un pansament pe zona afectata. Schimba-l o data la 2-3 ore.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.