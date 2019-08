Cu totii am suferit din dragoste, dar stii ce se produce in corpul tau atunci cand faci acest lucru?

Suferinta din dragoste google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Suferinta din dragoste. Avem nevoie de fericire. Orice suferinta de natura mentala ne da peste cap organismul si pot aparea diverse dezechilibre. Suferinta din dragoste este in topul schimbarilor majore in organism. Ai plans. Ai stat zile intregi in pat. Ai ascultat cantece triste. Ai avut senzatia ca lumea ta s-a rasturnat. Mintea noastra cea frumoasa si sensibila devine cel mai mare dusman al nostru. Dar stiai ca si corpul sufera schimbari, atunci cand suferim din dragoste? Hormonii se schimba. Dragostea te face fericit. In organism, fericirea este prezenta prin hormonii numiti dopamina si oxitocina. Cand ”ti se frange inima”, nivelul acestor hormoni scade dramatic si le iau locul ...