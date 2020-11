''Cu tricolorul la vedere'' - de 1 Decembrie, online, alaturi de Maria Gheorghiu

Maria Gheorghiu şi Radu Graţianu vor concerta online de Ziua Naţională a României, un show cu melodii şi poveşti despre oameni care au făcut Unirea şi istoria ţării. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO "'Cu tricolorul la vedere' va fi un spectacol în care fiecare melodie va fi însoţită de povestea cântecului respectiv, pentru că o să vorbim despre oamenii care au făcut Unirea. Vom vorbi despre ţară în general, despre oamenii care au făcut istoria noastră. Vom vorbi de Regina Maria, cu povestea ei, de momentul 22 iunie 1941 când a fost dat ordinul 'Români, treceţi Prutul', şi acolo sunt două cântece foarte frumoase, unul e mai nou, l-am lansat în urmă cu vreo două luni, se numeşte 'Prutule, coboară-ţi voalul' şi este inspirat dintr-o veche baladă populară auzită în Basarabia, în Cimitirul eroilor de la Ţiganca, cântată de o bătrână. Sunt cântece care vorbesc despre oamenii care au luptat pentru drepturile românilor din Transilvania şi aici ne gândim la 'Balada lui Lucaci', un cântec vechi pe care l-am preluat şi eu, plus cântecele vechi ostăşeşti, care se cântau chiar şi în Războiul de Independenţă. E vorba de 'Drum bun, toba bate' într-o variantă inedită şi cântecul 'Cântă cucu-n Bucovina', de asemenea într-o variantă personală", a declarat, pentru AGERPRES, Maria Gheorghiu. Sursa foto: Folk langa semineu/Facebook.com Din setlist-ul concertului nu vor lipsi nici melodii cântate de Maria Tănase. "Pentru că evenimentul nu este doar despre unire, ci este despre România, ce înseamnă România şi atunci o să mergem şi în spate în istorie la Ştefan cel Mare şi Maria de Mangop şi vor fi şi ele, ca personaje istorice, cântate. Maria de Mangop va fi cu povestea ei, o poveste foarte frumoasă, doar eu spun povestea asta, plus cântecele Mariei Tănase reinterpretate. Deci totul va fi 100% românesc", a subliniat artista. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO În acest an, Maria Gheorghiu va fi acasă de sărbători, cu familia, iar pe 23 decembrie le va oferi fanilor un alt concert special, online. "Anul acesta de sărbători voi fi acasă cu familia, cu fiica mea şi cu soţul ei. Vom fi doar noi trei şi cele două pisici. (...) Dar voi face şi de Crăciun ceea ce fac în fiecare an - o să cânt - şi exact ce facem acum cu spectacolul de 1 Decembrie o să facem unul pe 23 decembrie, tot în direct, în care o să cântăm colinde, o să povestim, o să împodobim bradul", a mărturisit artista. Pentru ea, România este o ţară "tare frumoasă", deşi "mult mai cenuşie şi parcă mai resemnată". "România este mai cenuşie, mult mai cenuşie şi parcă mai resemnată cu ceea ce se întâmplă, dar România este aşa doar prin oamenii ei, în rest este o Românie frumoasă, tare frumoasă. Eu mă emoţionez de fiecare dată când vorbesc, pentru că eu chiar ţin la ţara asta şi lucru acesta se dovedeşte prin fapte nu prin vorbe. Faptul că am curajul să fac un spectacol patriotic într-o vreme în care patriotismul chiar e socotit deşănţat şi anacronic, eu îmi permit să ies 'cu tricolorul la vedere' şi să vorbesc despre lucrurile care trebuie spuse, pentru că, în definitiv, şi prin asta facem istorie, povestind despre faptele celor care au făcut istorie", a subliniat Maria Gheorghiu. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vîlceanu)