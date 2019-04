Cu un pas mai aproape de nunta: Liviu Varciu o prezinta pe Anda Calin drept sotia lui

In 2017 deveneau parinti, in 2018 se desparteau, in 2019 se pregatesc de nunta! Incurcate sunt caile iubirii pentru Liviu Varciu si Anca Calin, dar se pare ca, intr-un final, duc la altar!

Atitudinea lui Liviu Varciu s-a schimbat radical de cand s-a intors in bratele mamei fetitei lui, Anda Calin. Actorul este mai romantic ca niciodata. Si a trecut peste teama lui paralizanta de avion, care-l facea sa evite calatoriile peste hotare, pentru a-i darui iubitei o vacanta de vis in Ayia Napa, Cipru, de ziua ei.

Cei doi au fost insotiti de o gasca de prieteni. Cu ei au petrecut, cu ei au ciocnit paharele de sampanie de ziua Andei si cu ei s-au plimbat pe iaht, iar Liviu a uimit tot sejurul prezentand-o si alintand-o pe frumoasa bruneta ”sotia mea”.

Vrea liniste si stabilitate

Conform apropiatilor, Anda nu putea fi mai fericita de cum s-au schimbat lucrurile in viata ei! Tanara abia asteapta sa imbrace rochia de mireasa si oficial. Asta dupa ce a purtat-o de mai multe ori in diverse prezentari de moda.

Totodata, de dragul lui Varciu si pentru linistea familiei, Anda este dispusa sa renunte la viata publica si tot timpul sa si-l dedice actorului si fiicei lor, Anastasia. La schimb, i-a cerut lui Liviu sa-i ofere liniste, stabilitate si sa se poarte ca un sot adevarat, asumandu-si responsabilitati.

