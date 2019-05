Cuba - Parada traditionala pentru drepturile persoanelor homosexuale organizata de obicei in centrul Havanei nu se va desfasura in acest an

Autorităţile cubaneze au anunţat marţi că parada tradiţională pentru drepturile persoanelor homosexuale organizată de obicei în centrul Havanei, nu se va desfăşura în acest an, fără a oferi un motiv clar, relatează miercuri DPA potrivit Agerpres.

''În concordanţă cu liniile directoare ale Minsap (Ministerul Sănătăţii Publice), 'Cuban Conga against Homophobia and Transphobia' nu va avea loc în acest an, din cauza unor circumstanţe care ar împiedica un eveniment de succes'', a anunţat într-un comunicat Centrul Naţional Cubanez pentru Educaţie Sexuală (Cenesex).Centrul naţional este condus de Mariela Castro, fiica fostului preşedinte cubanez Raul Castro, care a propus anul trecut includerea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex în noua Constituţie a Cubei.Formularea care ar fi netezit calea către căsătoriile între persoanele de acelaşi sex a fost eliminată din documentul final.''Noile tensiuni la nivel internaţional şi regional ne afectează în mod direct ţara şi au un impact tangibil şi intangibil asupra vieţii de zi cu zi şi a implementării politicilor în statul cubanez'', a notat Cenesex.Evenimentul ''Conga împotriva homofobiei'' este organizat în centrul Havanei începând din anul 2007, acesta fiind principala manifestare dintr-o perioadă ce se concentrează pe creşterea nivelului de conştientizare privind drepturile comunităţii homosexuale din Cuba.Parada are loc în general în jurul datei de 17 mai, Ziua Internaţională Împotriva Homofobiei, Transfobiei şi Bifobiei, şi reprezintă momentul de vizibilitate pentru un grup de persoane afectate de hărţuire la începutul Revoluţiei Cubaneze