Cubic Village - proiectul imobiliar care redefineste minimalismul - FOTO

Cubic Village 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ansamblul rezidential Cubic Village din apropierea Iasului este un proiect imobiliar nou ce a starnit interesul investitorilor, dar mai ales dorinta celor in cautarea unei locuinte ideale, pentru familia lor. Totul a inceput de la 20 de case date in folosinta in anul 2016, iar proiectul s-a dezvoltat ulterior ajungand la un numar de 100 de familii fericite anul trecut. Insa dezvoltarea ansamblului nu s-a oprit la doar 100 de imobile, ci a continuat oferind anul acesta sansa unui trai asa cum au visat pentru inca 30 de clienti. Sunt nenumarate moduri in care se pot descrie casele Cubic Village, dar cel mai simplu pentru doritori este sa programeze o vizita completand un formular sumar direct pe site-u ...