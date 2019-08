Cuc: Urmeaza restructurari la companiile din cadrul ministerului; nu mai tinem un stufaris de oameni care nu fac nimic

Noua organigramă a societăţii TAROM a fost discutată în Consiliul de Administraţie şi urmează restructurări la majoritatea companiilor din subordinea Ministerului Transporturilor, a declarat, marţi, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc. "Ieri (luni - n. r.) a fost un CA al TAROM unde s-a discutat în primă fază noua organigramă cu restructurarea companiei. Aşa cum am spus, urmează restructurări la majoritatea companiilor din cadrul ministerului. Aşteptăm şi la CNAIR să văd - probabil săptămâna viitoare se va intra cu noua organigramă. O să vedem şi la aeroport. Deci, nu mai ţinem aşa un stufăriş mare de oameni care din punctul meu de vedere stau şi nu fac nimic", a afirmat Cuc. El a precizat că, după ceremonia de semnare oficială a contractului de reabilitare a căii de rulare Delta de la Aeroportul Henri Coandă, vrea să discute cu directorii de la Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) să lanseze proiectul pentru noul terminal cu clauză suspensivă, pentru a câştiga timp. "Chiar acum l-am rugat pe domnul director (George-Alexandru Ivan, directorul general al CNAB - n.r.) să am o întâlnire cu directorii din subordinea dânsului, pentru că vreau să atacăm cât mai repede lansarea proiectării şi execuţiei pentru noul terminal la aeroport. Banii îi avem prevăzuţi pentru exproprieri - la rectificare am primit banii, deci vom iniţia şi Hotărârea de Guvern pentru exproprieri şi vreau să avem o atitudine mult mai proactivă când vine vorba de obiectivele de investiţii. Adică, l-am rugat pe domnul director să vorbesc şi eu şi cu aparatul din subordinea dânsului să lansăm acest proiect cu clauză suspensivă ca să câştigăm timp. Eu lucrul ăsta l-am mai sugerat şi altor companii să-l facă şi, aşa cum ştiţi foarte bine, au fost foarte multe obiective care au fost lansate cu clauză suspensivă", a explicat ministrul. Şeful de la Transporturi a subliniat că a fost pe "aceeaşi lungime de undă" cu ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, în sensul "grăbirii proiectelor". "Asta spunea şi Eugen Teodorovici şi aici am fost tot timpul pe aceeaşi lungime de undă cu el, în sensul că trebuie grăbite proiectele. Noi trebuie să eliminăm toţi timpii morţi şi ăsta este un moment foarte bun şi să evaluăm şi să vedem cine vrea să facă treabă şi cine vrea să nu facă treabă din cadrul companiilor şi al acestor directori care au impresia la un moment dat că s-au împământenit pe funcţii şi vor să facă doar în ritmul lor lucrurile. Nu, ei trebuie să facă în ritmul în care trebuie, nu în ritmul în care vor ei", a avertizat Răzvan Cuc. AGERPRES/(A - autor: Oana Tilică, editor: Andreea Marinescu, editor online: Simona Aruştei) Citiţi şi: * Cuc: Compania de Autostrăzi va da un termen de remediere pentru problemele de pe lotul 3 al autostrăzii Lugoj-Deva; dacă nu, se va rezilia contractul * Cuc: Sunt rezolvate toate problemele la Magistrala 5; Secţiunea 5 rămâne în decembrie