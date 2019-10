Cuc vrea sa introduca scanere pentru retina pentru a testa oboseala soferilor

Autoritatile vor adopta, in perioada imediat urmatoare, masuri suplimentare de control pentru tahografe, in cazul tir-urilor si masinilor care transporta marfa, si au in vedere, totodata, introducerea unor dispozitive pentru scanarea retinei, care au drept principal scop identificarea oboselii in cazul soferilor, a anuntat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc.