Cuibareste in cateva locuri din Delta Dunarii: Care este cea mai mare pasare rapitoare din regiune

Este cel mai mare răpitor cu aripi, de la Dunăre

Codalbul (Haliaetus albicilla) este cea mai mare pasăre răpitoare din regiunea Dunării și una dintre cele mai spectaculoase păsări din lunca Dunării.Cuibărește în câteva locuri din Delta Dunării, inclusiv în pădurea Letea.Vulturul codalb este o pasăre impresionantă ca statură prin dimensiuni, cu aripile lungi şi drepte, digitate la capăt. Are penajul brun, cu coada albă şi rotunjită la adulţi.Atinge maturitatea sexuală abia la cinci ani şi îşi respectă locul de cuibărit de la an la an. Sunt deseori văzuţi în regiunea litorală a Mării Negre, vânând peşte, mamifere sau păsări.Deşi efectivele speciei sunt reduse, în Delta Dunării are loc o revigorare, urmare a proiectelor de monitorizare și conservare.Sursa foto: Facebook/ ARBDD.