CULISE Cum l-a convins Ludovic Orban pe premierul Bulgariei sa o susțina pe Laura Codruța Kovesi

Schimbarea de poziție a Bulgariei care a decis să o susțină pe Laura Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, deși inițial s-a opus candidaturii, a venit după negocierile pe care președintele Klaus Iohannis, dar și lideri PNL, între care Ludovic Orban care a avut o deplasare în țara vecină, potrivit unor surse liberale.

Potrivit acelorași surse, în perioada următoare atât președintele Iohannis, cât și liberalii vor continua campania de susținere a Laurei Codruța Kovesi, urmând a purta discuții cu reprezentanți din Grecia și Letonia.

Citește și: Atac dur la adresa lui Rareș Bogdan și Moise Guran: Incitatori populiști

Ludovic Orban a făcut, luni, o informare pe această temă în ședința conducerii PNL.

“Cu siguranță, întreg Partidul Național Liberal și evident, președintele României, am fost implicați în susținerea candidatului român pentru funcția de procuror șef al Parchetului European. În aceste negocieri am interacționat atât la nivelul Parlamentului European, și readuc aminte că Laura Codruța Kovesi este candidatul Parlamentului European pentru că, Parlamentul European, în Comisia LIBE și în Comisia CONT, a decis susținerea Laurei Codruța Kovesi în aceasta funcție.

Citește și: Mega-eveniment pentru Klaus Iohannis! Când și unde va avea loc

De asemenea, am purtat negocieri în special cu partenerii din Partidul Popular European și la nivel de guverne, la nivel de miniștri, ați văzut poziția recentă a premierului Bulgariei, domnul Boiko Borisov care, în primă fază, nu a susținut candidatura doamnei Kovesi, a anunțat public că va susține candidatura doamnei Kovesi în cadrul Consiliului Uniunii Europene.

Aici, readuc aminte că, pe lângă negocierile purtate de președinte la nivelul Consiliului European, inclusiv eu, ca președinte, am avut discuții și negocieri cu premierul bulgar, Boiko Borisov, care este și cel care în ultimă instanță decide susținerea, în mai multe ocazii, și cu ocazia Summit-ului PPE și am avut o întâlnire bilaterală la Sofia in care, evident, între punctele de pe ordinea de zi, am cerut includerea acestui punct privitor la susținerea candidaturii doamnei Kovesi și am comunicat permanent pe acest subiect și noi, în continuare, suntem implicați total pentru a determina susținerea doamnei Kovesi, după ce am obținut susținerea în Parlamentul European pentru a convinge cât mai mulți reprezentanți ai țărilor membre ale Uniunii Europene, în cadrul Consiliului Uniunii Europene.

Citește și: Traian Băsescu face dezvăluri! Ce a vrut Klaus Iohannis să facă

Pentru că eu vă spun, din punctul meu de vedere, odată ce Parlamentul a luat decizia să susțină această candidatură, de regulă, poziția Parlamentului European este decisivă și de regulă, atunci când există poziții diferite, de cele mai multe ori Parlamentul European reușește să își impună punctul de vedere și din cauza faptului că Parlamentul European este rezultatul votului direct exprimat de cetățeni și care are deplină legitimitate în susținerea unei poziții”, a spus Orban si după ședința conducerii PNL.