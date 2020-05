Culisele ascensiunii la putere din Coreea de Nord: Femeia care ar putea reseta jocul

Zvonurile despre moartea dictatorului nord-coreean care au circulat zilele trecute i-au facut pe multi specialisti in geopolitica sa se intrebe: daca intr-adevar Kim Jong Un inceteaza din viata, cine ii va lua locul? In mod normal - dat fiind faptul ca societatea nord-coreeana e patriarhala - la putere ar trebui sa acceada un alt barbat. Dar lucrurile nu sunt nici pe departe atat de simple, in acest caz.