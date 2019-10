Culita Sterp, dupa impacarea cu Carmen de la Salciua, a comis-o! A petrecut noaptea cu doua concurente de la ”Puterea Dragostei” Scandalul e urias

carmen de la salciua si culita sterp 2

Cu toate acestea, Carmen de la Salciua refuza sa recunoasca ca formeaza un cuplu cu simpaticul Culita Sterp, acesta fiind ”in teste”. Si, pare-se, carmen d ela Salciua stie bine de ce face asta, mai ales ca a aflat de un lucru pe care nicio femeie nu l-ar putea ”inghiti” prea usor.

Mai exact, dupa ce Culita Sterp s-a intors in bratele frumoasei Carmen de la Salciua, artistul a avut treaba prin Bucuresti. Doar ca, excursia lui prin Capitala a fost dublata de o intalnire cat se poate de interesanta, partile implicate fiind TREI! Adica, Culita Sterp si doua dintre frumusetile celui de-al doilea sezon al emisiunii ”Puterea Dragostei”: Ella si Larisa Judele. Iar de la intalnirea care a avut loc acasa la Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” se discuta, acum, enorm de mult printre concurenti, multi banuind-o si pe Ellla, si pe Larisa, ca ar avea ceva ”de impartit” cu Culita Sterp.

”Nu s-a intamplat nimic, o spun cu mana pe inima. Ella si Culita Sterp au stat de vorba, a fost ca o petrecere in pijamale. Intre mine si Culita Sterp nu este nimic, iar in casa mea, intre Ella si el nu s-a intamplat absolut nimic. Din ce inteleg, Carmen de la Salciua este geloasa pe mine, dar nu are de ce. Si, chiar daca nu imi convine ca s-a dat vine pe mine pentru intalnirea dintre Ella si Culita, nici intre ei nu cred ca s-a intamplat nimic. Ella a stat, in pijamale, de vorba cu Culita, dar... atat”, a spus Larisa de la ”Puterea Dragostei”.

Ella de la ”Puterea Dragostei” a fost indragostita de Jador, dar acum nu mai vrea sa auda de el

Acum, la doua luni de la iesirea Ellei din casa si dupa o serie de speculantii conform carora ea si Jador ar forma totusi un cuplu in afara emisiunii, lucrurile par a fi fix la fel ca in casa, in plus, tanara este, de data aceasta si mai vehementa. De altfel, intr-un live exclusiv pe facebook-ul WOWbiz.ro, Ella de la Puterea dragostei pune punct legaturii cu Jador si declara ca totul s-a sfarsit! ”Pentru mine, nu mai exista iubire la mijloc, ci doar regrete. Consider ca am gresit atunci cand mi-am exprimat public sentimentele fata de el, dar asta este, nu mai pot da inapoi! Ce a fost a fost! Insa, de azi inainte, nu mai vreau sa sufar, de aceea, pot spune, cu mana pe inimp ca Jador nu ma mai intereseaza”, a declarat Ella de la ”Puterea dragostei”.



Larisa de la Puterea Dragostei, relatie cu Adrian Alexandrov si Culita Sterp

Desi sustine ca sunt doar amici, Larisa de la ”Puterea Dragostei” pare ca regreta decizia de a nu il fi ”imbrobodit” pe Culita Sterp. ”Nu pot sa zic, e un baiat foarte frumos, dar daca nu iese... Mi-e frica oarecum. Dar, sincer, eu m-am gandit ca ar putea fi ceva intre noi doi. Imi si doream la un moment data sa fie ceva intre noi doi. Ma uitam foarte mult, il testam, vedeam ce planuri are de viitor. Doar ca el acum a scapat (dupa divortul dificil de Carmen de la Salciua, n. red.) ca si cainele din lant si vrea sa experimenteze tot. Si ma gandeam ca daca intru intr-o relatie cu el ma face sa sufar si... ”, isi motiveaza, nu foarte convingatoare, alegerea.

Larisa Judele, Larisa de la ”Puterea Dragostei” este una dintre frumusetile autohtone care, in urma cu ani buni, a fost indragostita pana peste cap de actualul partener de viata al Elenei Udrea, Adrian Alexandrov. Cei doi s-au despartit, iar de atunci, pana la sfarsitul lui 2018, Larisa de la ”Puterea Dragostei” a preferat sa fie cat mai discreta. Cu toate acestea, un scandal urias a adus-o din nou in prim plan, ea avand un conflict serios cu fotbalistul Dacian Varga, Larisa de la ”Puterea Dragostei” acuzandu-l pe acesta ca ar fi agresat-o.

