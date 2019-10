Culita Sterp, marele invitat la ziua lui Carmen de la Salciua. Cum au fost surprinsi cei doi

Sa fie oare vesti bune pentru unul dintre cele mai indragite cupluri din Romania? Carmen de la Salciua si Culita Sterp au format un superb cuplu, atat profesional cat si personal, insa iubirea lor s-a stins, cu multe scantei, anul trecut, atunci cand au fost aduse la suprafata acuzatii de infidelitate. Insa, odata cu despartirea lui Carmen de la Salciua de Cosmin Isaila, pare a exista un gram de speranta.

Culita Sterp, la petrecerea fostei sotii

Ieri, Carmen de la Salciua si-a serbat ziua de nastere. Asa cum era de asteptat, a celebrat implinirea a 31 de ani frumosi cu ajutorul unei petreceri de pomina. Invitatul cel mare a fost, de departe, Culita Sterp, care a ajuns chiar primul la petrecere, conform unor surse apropiate celor doi!

Invitatii s-au declarat surprinsi de ce au vazut, mai ales pentru ca au dezvaluit ca cei doi ar fi parut foarte fericiti si apropiati, Culita abia tinandu-si mainile departe de fosta lui sotie!

Culita Sterp i-a declarat iubirea lui Carmen de la Salciua, in vazul tuturor

In urma cu nu mult timp, Culita Sterp a distrus total zvonurile conform carora el si Carmen de la Salciua nu sunt deloc in relatii prea bune. Artistul a postat un mesaj superb pe retelele de socializare, in care ii ureaza „la multi ani” femeii cu care a petrecut trei ani din viata.

„La multi ani frumosi si sanatosi persoanei cu care mi-am trait 3 ani din viata, cu care am impartit aceeasi masa, aceeasi casa, acelasi pat! 3 ani frumosi, care au trecut cu bune, cu rele, ani la care s-a mai adaugat unul in care ne-am indepartat si ne-am apropiat, dar cel mai important am ramas fiecare cu ceva unul de la altul! Ma bucur pentru tine pentru ca iti stiu sufletul si stiu ca o simpla fata de la tara a ajuns printre cele mai cunoscute artiste din tara, si iubita de atatia oameni! In ciuda a toate ce s-au intamplat, iti doresc din tot sufletul sa fii fericita alaturi de ce iubesti tu din suflet! La multi ani, inca o data! ”, a fost mesajul lui Culita Sterp.

