Culmea relaxarii: De ce crede Nelu Tataru ca nu vom fi luați prin surprindere de valul al doilea al pandemiei

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a crede că românii s-au relaxat "un pic cam devreme" şi că acum avem o transmitere comunitară a noului virus, dar şi o reacutizare a vechilor focare. Tătaru le-a transmis celor care nu cred în COVID-19 să meargă prin spitale şi să se convingă de existenţa coronavirusului, dar și că guvernanții […]