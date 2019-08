Culoarul Simonei Halep la Cincinnati

Simona Halep 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep va debuta in turul doi al turneul de la Cincinnati, miercuri, impotriva castigatoarei intalnirii dintre rusoaica Ekaterina Alexandrova, (43 WTA) si spaniola Carla Suarez Navarro, (29 WTA). Adversara Simonei va fi Ekaterina Alexandrova sau Carla Suarez Navarro, care se intalnesc in mansa inaugurala, Navarno avand prima sansa in fata rusoaicei. Simona Halep, primul antrenament pentru turneul de la Cincinnati. Cu cine s-a antrenat Care este culoarul Simonei Halep spre finala de la Cincinnati turul II: Carla Suarez Navarro sau Ekaterina Alexandrova; turul III: Madison Keys, Garbine Muguruza sau Amanda Anisimova (posibil); sferturi: Kiki Bertens, Belinda Bencic sau Victoria Azarenka (pos ...