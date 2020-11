Cultele religioase au cerut Guvernului sa nu inchida bisericile de Craciun si sa permita prezenta credinciosilor inauntru

Reprezentantii cultelor religioase au sustinut, la o intalnire de lucru organizata de Secretariatul de Stat cu privire la masurile pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2, ca in perioada anotimpului rece, cand se sarbatoreste si Nasterea Domnului, "trebuie evitata revenirea la masurile care dispuneau oficierea slujbelor religioase in comun fara prezenta credinciosilor sau doar in exteriorul lacasurilor de cult".