Cultura Surzilor este prea putin inteleasa si cunoscuta in Romania - Interviu cu Bogdan Anicescu, interpretul din criza Covid

Bogdan Anicescu este un iubitor de pisici, amator de filme, joaca sah in timpul liber si viseaza la momentul in care se va trezi alaturi de iubita lui in timpul sejurului lor in Grecia. Este interpret mimico-gestual si isi face munca cu pasiune, fiind constient de responsabilitatea pe care o are. Spune ca unul dintre lucrurile care ii mangaie sufletul este sa vada ca o persoana surda a inteles ce i-a transmis si ca si-a rezolvat o problema.