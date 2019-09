Cum a ajuns Adriana Iliescu sa fie cea mai batrana mama din Romania! ”O abandonase intr-un camin!”

Adriana Iliescu, cunoscuta drept cea mai batrana mama din Romania, are o poveste de viata plina de dezamagiri si greutati. De altfel, cea mai grea perioada a fost inainte de a-si naste fiica, pe Eliza. Dupa multa asteptare, ramasa fara speranta ca poate avea vreodata un copil , a vrut sa adope o fetita. Din pacate, nu a reusit la acel moment. Ani mai tarziu, a adus-o pe lume pe Eliza.

Fosta profesoara a devenit mama prin fertilizare

Fosta profesoara universitara a uluit toata tara pe data de 16 ianuarie 2005, cand i-a dat nastere micutei Eliza, avand la acea vreme 66 de ani. Dorinta Adrianei Iliescu a venit dupa multi ani de singuratate si asteptare, asa ca a decis sa apeleze la fertilizare pentru a avea un copil.

Asadar, mama reala a fetitei nu este Adriana, ea fiind doar purtatoare a embrionului care a fost implantat pentru a putea avea o sarcina, chiar daca se afla deja in stadiul menopauzei. Din nefericire, 2 embrioni s-au oprit in evolutie, astfel ca doar unul avea sa ii aduca zambetul pe buze fostei profesoare.

Cum a ajuns Adriana Iliescu sa fie cea mai batrana mama din Romania

Cand demersul era pus la punct, aproape de final, visul sau s-a ruinat, caci mama naturala a copilului a refuzat in fata instantei sa dea copilul spre adoptie. Mai multe detalii despre momentul chinuitor pentru Adriana Iliescu a spus o persoana apropiata ei. „Visul de a fi mama ar fi putut fi implinit pana la urma si printr-o adoptie, lucru pe care il mai incercase intre timp.

Gasise o fetita la unul dintre caminele Bucurestiului, dar actele nu au fost finalizate pentru ca mama naturala a venit in fata instantei si a declarat ca nu vrea s-o dea spre adoptie. Nu a contat faptul ca a abandonat-o intr-un camin sau ca s-a prezentat duhnind a alcool, dupa cum povesteste Adriana”, a declarat, in urma cu cativa ani, un apropiat al femeii.

