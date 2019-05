Cum a ajuns Dan Voiculescu in motivarea condamnarii lui Radu Mazare

Modul in care imobilele din proprietatea privata a statului au fost vandute de functionarii publici, dupa ce valoarea lor a fost diminuata, a fost incadrat ca infractiune de abuz in serviciu de mai multe instante din Romania. Exemple in acest sens se regasesc in dosarele solutionate defintiv de justitie: "Privatizarea ICA - Dan Voiculescu", "Schimbul de terenuri Becali - MApN" sau procesul fostului primar de la Baia Mare, Cristian Anghel.