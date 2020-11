Cum a ajuns Italia noul paradis al fugarilor Alina Bica si Dragos Savulescu, condamnati definitiv de justitia din Romania

Milionarul Dragos Savulescu, condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul Retrocedarilor ilegale de pe litoral, dar si fosta sefa DIICOT, Alina Bica, ce are de executat o condamnare la patru ani de inchisoare au descoperit protectia instantelor din Italia in fata cererilor de extradare venite din partea autoritatilor de la Bucuresti.