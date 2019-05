Cum a ajuns Radu Mazare sa fie arestat in Madagascar - Dosarele fostului edil

Radu Mazăre a fost arestat, miercuri, în Madagascar, în baza mandatului internațional, emis ca urmare a unei condamnări definitive de 9 ani. Fostul edil era impreuna cu iubita lui din Constanta in momentul in care a fost arestat.

Politia Romana a sesizat CAB, urmând ca judecatorii sa ceara extradarea prin intermediul Ministerului Justitiei.

Pe 8 februarie, ÎCCJ l-a condamnat definitiv pe Radu Mazăre la 9 ani de închisoare, după un proces care a durat 9 ani. Fostul edil a fost acuzat, alături de alţi funcţionari, de atribuirea nelegală a unor plaje și faleze din Constanța, prejudiciul estimat de DNA ridicându-se la 114 milioane de euro.

Fostul primar al Constanței a părăsit România înainte de sentinta definitiva, însă ulterior fost condamnat în mai multe dosare. Radu Mazăre are două condamnări în primă instanță și una definitivă, dispusă în urmă cu câteva luni.

Cea mai recentă condamnare este de 9 ani și 10 luni în dosarul Polaris, sentință nedefinitivă.

În acest dosar, Radu Mazăre este judecat pentru luare de mită, abuz în serviciu și conflict de interese. Faptele ar fi fost comise în calitate de primar la municipiului Constanța.

DNA susține că Radu Mazăre ar fi cerut 2.000.000 euro și primit 1.000.000 euro și peste 2.400.000 lei de la reprezentanții a două firme. În schimb, fostul edil ar fi facilitat emiterea documentațiilor de urbanism pentru construcția unui mall. Fapta ar fi fost comisă cu ajutorul lui Sorin Strutinsky, în perioada 2006-2009. Ulterior, în 2008-2014, ar fi primit de la Polaris, firma lui Eduard Martin, peste 7 milioane euro. În schimb, i-ar fi asigurat câștigarea unei licitații pentru asigurarea serviciului de salubrizare a municipiului Constanța.

Ulterior încheierii contractului, în 2008, s-a încheiat un act adițional prin care valoarea contractului ar fi fost majorată nejustificat cu zece milioane lei. Banii ar fi fost primiți prin contracte de publicitate fictive.

După ce a fugit din România, Mazăre a avut mai multe ieșiri publice. Cea mai recentă este din mai 2018, când a fost condamnat la 6 ani și 6 luni, in primă instanță, de Tribunalul Constanța, pentru înstrăinarea unor terenuri din stațiunea Mamaia la prețuri subevaluate. Atunci, Radu Mazăre a trimis o scrisoare în care se declarat consternat.

"Sunt uluit și consternat de sentința nedreaptă dată de judecător. Nu reușesc să înțeleg, la prima acuzație, cum este posibil ca pentru aceeași presupusă infracțiune de abuz (vânzarea sub-evaluată a terenului aferent Cazino Mamaia) să fiu achitat de Curtea de Apel București (sentința numărul S.P.148/FI/10.07.2017) și să fiu condamnat la 4,6 ani de pușcărie de Tribunalul Constanta (S. P. 253/16.05.2018)? Repet, aceeași acuzație, același teren, însă în două dosare diferite, o instanță mă achită în dosarul numărul 6536/2/2008 la Curtea de Apel București și alta mă condamnă în dosarul 2310/118/2015 la Tribunalul Constanța. (..) În atare situație concluzia mea personală este una singură: mă felicit că am plecat dintr-o țară în care justiția poate și achita și condamna o persoană în același timp, pentru exact aceeași acuzație, cu acelasi obiect, dar în doua dosare diferite!", spunea fostul primar al Constanței, într-o scrisoare.

Prima scrisoare a fost trimisă de fostul edil al Constanței la finalul anului 2017, când a părăsit România, prin intermediul avocaților. Radu Mazăre spunea că este ținta statului paralel și că va cere azi politic în Madagascar. Fostul edil a vorbit in scrisoare despre toate dosarele in care era vizat, considerând acuzațiile nedrepte.

"Toate aspectele mentionate mai sus dovedesc ca sunt o tinta politica a Statului Paralel si ca in România nu am nici o sansa sa beneficiez de o justitie corecta, independenta, obiectiva si impartiala. Pentru toate aceste motive am decis sa solicit azil politic in Republica Madagascar. Atunci cand in Romania va exista o justitie reala, ma voi intoarce", a scris Mazăe.

Ulterior, unul dintre partenerii săi de afaceri, Elan Schwartzenberg, a făcut noi precizări referitoare la situația lui.

"Am făcut afaceri cu Radu Mazare de la Revoluție (...) La un moment dat, frații Mazăre au fost în Brazilia, au fost în Madagascar, mi-au făcut propuneri de investiții. Pe unele nu le-am acceptat, pe două le-am acceptat. Am finanțat 30 de hectare de plajă în Brazilia, proprietatea mea, am acceptat achiziția și construcția respectivului proiect, resortul în Madagascar, în ambele datorită faptului că ei le-au identificat și se ocupă de managementul proprietăților. Au un mic procent, acte notariale făcute acum 7-10 ani-15 ani în afara țării, pe care nu le falsifică niciodată. (..) Eu am trimis în contul fraților Mazăre 175.000 de euro în diverse tranșe și sume, care nu au nicio legătură cu bani primiți de la Avi Morgenstern. Eu în viața mea nu am primit 175.000 euro de la Avi pe care i-am trimis lui Mazăre sau fraților lui. Nu, eu în decursul lui 2011, am primit mult mai mulți bani, am primit poate peste un milion de euro de la Avi pentru diverse servicii, iar fraâilor Mazăre le-am dat bani în cu totul alte condiții pentru finanțarea resortului din Madagascar. Nu am dat bani niciodată pentru complexul social (...). Sunt proprietarul terenului din Madagascar, da. Radu Mazăre a clacat psihic. Numai niște nebuni fac zeci de dosare unui om", a declarat Elan Schwartzenberg, la B1 Tv.

La instanță, avocatul lui Mazăre le-a spus judecătorilor că cele opt dosare in care este implicat clientul sau este o actiune de destabilizare psihica.

„Are opt dosare. De aceea, Mazăre a putut interpeta că organele judiciare au întrecut o limită și au ieșit din obiectivitate, trecând pe tărâmul subiectivismului juridic. Pare că e o acțiune concertată pentr a-l destabiliza juridic. De aici, Mazăre s-a gândit că e necesar să ceară protecția jurică altui stat, că e Madagascar, Nigeria sau Elveția. (...) Mazăre a simțit că nu mai poate să facă față acestor acțiuni penale simultane”, a spus avocatul Tiberius Bărbăcioru, în fața magistraților Înaltei Curți de Casație și Justiție, in ianuarie 2018.