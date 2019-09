Cum a ajuns sa arate Corina Danila la 47 de ani si cu 20 de kilograme mai putin

Cum a ajuns sa arate „Regina Telenovelelor”, Corina Danila, la 47 de ani si cu 20 de kilograme mai putin. Vedeta marturisea ca problemele de sanatate au fost un factor decizional in hotararea pe care a luat-o ulterior. Prezentatoarea emisiunii, „Ieri, azi, maine” de la TVR, a pus piciorul in prag si a decis ca este timpul sa slabeasca.

Problemele la coloana vertebrala au facut-o pe indragita actrita sa urmeze un regim alimentar de slabit. „Din cauza problemele de spate am decis ca este mai bine sa slabesc, asa ca am apelat la aceasta clinica, unde mi-au creat un regim personalizat de slabit. Acum ma misc mult mai usor si nu am probleme.”

Cum a reusit Corina Danila sa slabeasca 20 de kilograme

Corina Danila a reusit sa topeasca mai bine de 20 de kilograme cu ajutorul specialistilor. Aceasta a urmat cu strictete un regim de slabire personalizat. Durerile de spate erau si ele din cauza kilogramelor in plus, iar acest lucru a ambitionat-o si mai tare pe frumoasa vedeta.

La 47 de ani arata mai bine ca la 30, iar asta se datoreaza programului „Good Life”, despre care a vorbit intr-un interviu pentru Antena Stars: „Am avut o criza de spate in 13 martie 2017. A venit pe fondul kilogramelor acumulate si a modificarii inclusiv a centrului de greutate. A fost in primul rand motivarea legata clar de sanatate, sigur ca exista si dorinta de a arata mult mai slaba, din respect pentru telespectatori. Nu ma simteam foarte bine in pielea mea. Am apelat la ajutorul unor specialisti. Fizioterapie, kinetoterapie, nutritie, endocrinologie. Programul se cheama Good Life. Haotic mancam, atunci cand apucam, prostii, tot ce prindeam’, a declarat Corina Danila.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.