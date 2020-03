Cum a ajuns sefa Inaltei Curti sa reclame la CEDO ca instanta pe care o conduce nu motiveaza la timp hotararile

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a publicat intrebarile adresate Guvernului si presedintelui Inaltei Curti, judecatorul Corina-Alina Corbu, intr-un dosar in care magistratul a dat in judecata Romania pentru incalcarea dreptului la un proces echitabil. Magistratul se plange instantei europene de modul in care s-a judecat dosarul in care a fost inculpata.