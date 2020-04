Cum a ajuns Spitalul Universitar focar de COVID-19? O persoana care trebuia sa se izoleze, pusa sa verifice curatenia in spital: 'Mie mi se pare putin penal'

Potrivit comunicărilor oficiale de luni, 6 aprilie, la nivelul Spitalului Universitar de Urgență București, din data de 22 martie până în prezent, au fost identificate pozitiv la testul pentru noul coronavirus un număr de 35 de cadre medicale și 75 de pacienți. Cum s-a ajuns la această situaţie? Managerul suspendat al Spitalului Universitar, Adriana Nica, susţine într-o declaraţie de presă că niciuna dintre cadrele medicale care au avut contact cu primul caz de pacient cu COVID-19 din spital, caz din cauza căruia s-ar fi luat decizia suspendării, nu a avut test pozitiv. În schimb, după suspendarea managerului şi numirea fostului manager ca interimar, au apărut alte cazuri, iar deciziile luate ar fi fost greşite.

Un exemplu oferit de managerul (suspendat) Adriana Nica, într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, este cel al unei persoane puse să supravegheze curăţenia din spital, deşi era contact direct al unei persoane testate pozitiv şi avea obligaţia să se izoleze 14 zile.

"Este interesant să ştim acele cadre medicale din ce secţii vin, cum a fost posibil, care a fost focarul şi cum s-a diseminat infecţia. După ce am primit ordinul de suspendare în data de 21 martie, am auzit - şi este uşor de verificat - că o doamnă care era foarte vehementă în spaţiul public, avertizor de integritate, care spunea în spaţiul public tot ce nu îi convenea în spital şi făcea o poveste - sunt convinsă că era şi stimulată să facă asta, nu am absolut niciun dubiu - a intrat în contact direct cu o infirmieră de la Secţia de chirurgie cardiacă, diagnosticată COVID pozitiv. Această doamnă, în acea secundă când infirmiera a fost diagnosticată, trebuia să stea acasă 14 zile, să se autoizoleze? Ştiţi ce a făcut acea doamnă? Acea doamnă s-a plimbat în spital şi verifica cum se desfăşoară curăţenia din spital, cu avizul actualului manager. E bine să ne spună domnul manager cum a permis acest lucru, ştiind că doamna infirmieră diagnosticată cu COVID pozitiv a intrat în contact direct cu această doamnă foarte vocală în spaţiul public până în data de 21 martie, după care este mai puţin vocală. Dar doamna respectivă trebuia să plece acasă, să se autoizoleze. Aşa sunt regulile. Mie mi se pare puţin penal ceea ce vă spun acum. Are o decizie de la domnul manager interimar, cum că poate verifica curăţenia care se efectuează la nivelul Spitalului Universitar şi poate verifica orice spaţiu din spital. Şi ne întrebăm cu s-a răspândit infecţia în spital? Pot confirma oameni care au văzut-o şi care au intrat în contact cu dumneaei când făcea controalele. Decizie managerului interimar a surprins pe toată lumea", a declarat Adriana Nica.