Cum a ajuns statul sa plateasca petrecerile tinerilor din PSD de la Poiana Brasov

Sub acoperirea formala a proiectului studentesc Ed Eco Sport de la Poiana Brasov, decontat de Ministerul Tineretului si Sportului, a avut loc in realitate o tabara politica la care au participat membrii Tineretului Social Democrat (TSD) Arges, este concluzia Tribunalului Bucuresti, in dosarul Georgianei Draghici, sotia deputatului PSD, Mircea Draghici, condamnata la 3 ani de inchisoare.