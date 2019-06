Cum a aparut Alex Velea la o petrecere. A fost criticat de fani: „Cu imbracamintea lui nu as merge nici dupa oua la gaini!”

Alex Velea si Antonia au fost prezenti la petrecerea de lansare a colectiei H&MxMoschino. Cei doi au venit imbracati chiar in hainele din respectiva colectie, insa nu toti fanii au apreciat vestimentatia extravaganta. Colaborarea dintre celebrul brand de lux Moschino si H&M este una dintre cele mai asteptate evenimente din lumea modei la acest moment.

Alex Velea a ales sa poarte un hanorac din colectia H&MxMoschino in valoare de 399 de lei si o pereche de pantaloni scurti de blugi care costa 299 de lei. Antonia a fost si ea imbracata cu piese de rezistenta din aceeasi colectie. Vedeta a purtat un costum de baie in valoare de 199 de lei si o salopeta din blugi. Cei doi au venit insotiti de fiul lor, Dominic, care a atras atentia tuturor.

Se pare ca nu toti fanii au apreciat vestimentatia purtata de celebrul cuplu. La o poza postata recent de Antonia, internautii le-au sarit in cap.

„Cu imbracamintea lui Alex nu as merge nici dupa oua la gaini ”, „Doamne, ce haine! Ce stil urat de a va imbraca!”, „Groaznica vestimentatia!”, „Nu mai stiti cum sa iesiti in evidenta…”, „Ce bombe de haine”, „Urata moda aveti!”, au comentat fanii Antoniei si ai lui Alex Velea.

Antonia si Velea cresc 3 copii in aceeasi casa

Unul dintre motivele pentru care Antonia il iubeste pe Alex Velea este acela ca solistul are un suflet mare. Caci nu oricine ar fi luat doi copii sub aripa sa ocrotitoare asa cum a facut Alex cu Lino (18 ani) si cu Mario (15 ani), doi pusti ai caror parinti au acceptat sa ii lase la Bucuresti, in aceeasi casa cu Antonia, Vela si fiul lor, Dominic.

Cantaretul se intereseaza de situatia scolara a celor doi „copii de imprumut”, pastreaza permanent legatura cu dirigintii lor si nu ii lasa sa isi neglijeze scoala de dragul muzicii. Iar efortul lui Alex (31 de ani) de a-i indruma pe calea cea buna pe cei doi pusti nu a fost in van: „Ambii au terminat cu medii peste 9, sunt constiinciosi”, a declarat cantaretul, pentru Click!. Anul acesta e unul de foc, caci Lino urmeaza sa dea Bacalaureatul „Se pregateste acasa, singur. Dar daca va fi nevoie, ii vom lua meditator. Atat parintii lui, cat si noi, ne dorim sa treaca bine de examenul vietii. Mi-ar placea sa studieze undeva, in afara, chestii de productie si compozitie”, marturiseste cantaretul.

In toate aceste demersuri, Alex Velea e sprijinit de Antonia (26 de ani), care si-a luat si ea in serios rolul de „mama de imprumut”. „Ii multumesc Antoniei ca ma ajuta cu cresterea acestor copii. Toti o iubim foarte mult si vine mereu cu sfaturi pertinente. O apreciem si ii multumim mult”, a mai spus Velea, pentru Click!

