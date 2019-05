Cum a aparut Alex Velea la o petrecere. A fost criticat de fani: „Cu imbracamintea lui nu as merge nici dupa oua la gaini!” - FOTO

Alex Velea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alex Velea si Antonia au fost prezenti la petrecerea de lansare a colectiei H&MxMoschino. Cei doi au venit imbracati chiar in hainele din respectiva colectie, insa nu toti fanii au apreciat vestimentatia extravaganta. Colaborarea dintre celebrul brand de lux Moschino si H&M este una dintre cele mai asteptate evenimente din lumea modei la acest moment. Alex Velea a ales sa poarte un hanorac din colectia H&MxMoschino in valoare de 399 de lei si o pereche de pantaloni scurti de blugi care costa 299 de lei. Antonia a fost si ea imbracata cu piese de rezistenta din aceeasi colectie. Vedeta a purtat un costum de baie in valoare de 199 de lei si o salopeta din blugi. Cei doi au venit insotiti de fiul ...