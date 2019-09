Cum a aparut Luiza Melencu in urma cu doar cateva ore pe Facebook - FOTO

Luiza Melencu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pagina de a Luizei Melencu a fost inchisa de membrii familiei sale, insa in mediul online exista un cont cu numele tinerei. Contul este activ, iar din cand in cand apar mesaje si fotografii cu tanara despre care Gheorghe Dinca spune ca a ucis-o. Specialistii care au analizat unele pete de sange descoperite in locuinta lui Gheorghe Dinca au transmis ca este vorba despre sangele Luizei Melencu. Cu toate acestea, familia ei spera ca tanar ar putea sa fie in viata. Parintii Alexandrei Macesanu, citati la DIICOT. Familia adolescentei a refuzat sa predea buletinul acesteia In mediul online circula, de cateva zile, o fotografie in care apare un baiat misterios. Unii dintre internauti considera ca tanarul este ...