Cum a clasat DNA dosarul "3T Construct", in spatele caruia s-au aflat apropiatii lui Dragnea. Cazul, dat exemplu in ultimul raport OLAF

Ultimul raport al Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF), dat publicitatii joi 10 septembrie, plaseaza Romania, alaturi de Ungaria, in fruntea clasamentului in ceea ce priveste numarul de investigatii in ceea ce priveste fraudarea fondurilor europene. Unul din dosarele date exemplu in acest raport vizeaza firma 3T Construct din Piatra-Neamt, denumita "Tel Drum de Neamt", in spatele careia s-ar fi aflat mai multi apropiati ai lui Liviu Dragnea.