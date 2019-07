Cum a comentat Darren Cahill succesul Simonei Halep

Simona Halep google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill, a vorbit despre titlul castigat de sIMONA hALEP la Wimbledon. Australianul sustine ca Simona a jucat ca la carte in fata Serenei Williams, care e detinatoarea a 23 de trofee de Mare Slem. Dupa finala de la Wimbledon, de sambata, Darren Cahill a reactionat: ”Simona a jucat incredibil. E unul dintre acele meciuri in care totul iti iese. A respectat un plan clar. Brad Gilbert (n.red. - expert ESPN) a fost ca un ghimpe in spatele meu. 'Sa stea mai retrasa pe primul serviciu!', a spus el. Nu eu i-am transmis asta, dar a primit cumva mesajul”, a spus Darren Cahill, pentru ESPN. Reactia Simonei Halep dupa victoria din finala de la Wimbledon: M ...